Разочаровался: в Луганской области задержали пособника боевиков

Проверка документов / пресс-центр ГПСУ

Пособника боевиков задержали в Луганской области. По данным Государственной пограничной службы, жителя Мариуполя остановили в пункте пропуска Меловое

Отмечается, что мужчина пытался попасть на территорию подконтрольную Киеву, потому что разочаровался в общественно-политической ситуации на временно оккупированном Донбассе.

"49-летний уроженец г. Мариуполь рассказал, что летом 2014 года принимал участие в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины на стороне так называемого ополчения в г. Славянск, а именно - осуществлял техническое обслуживание артиллерийского вооружения. Впоследствии в составе 1-й Славянской механизированной бригады ДНР принимал участие в должности старшего офицера батареи в обороне Снежного против ВС Украины, осуществлял организацию системы огня НЗФ, в т.ч. в боях в районе Саур-Могилы", - говорится в сообщении пресс-центра Госпогранслужбы.

Кроме того, задержанный с весны 2015 года до середины августа 2017 года проходил службу на должности так называемого заместителя начальника отделения артиллерии 5-й механизированной бригады ДНР в Макеевке и Докучаевске.

Также во время досмотра у мужчины обнаружили "документы ДНР", а именно "удостоверение личности" министерства обороны "ДНР" и выписку из "приказа министерства обороны ДНР о присвоении воинского звания капитан". На данный момент его передали сотрудникам СБУ.

Напомним, что ранее в Донецкой области полиция задержала 25 боевиков и семерых пособников.