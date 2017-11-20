В Донецкой области за неделю полиция задержала 25 боевиков

На прошлой неделе в Донецкой области полиция задержала 25 боевиков.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, "в результате превентивных мероприятий задержаны 25 человек, которые принимали непосредственное участие в незаконных вооруженных формированиях ДНР и еще 7, которые поддерживают с боевиками тесную связь. Полиция также обнаружила 8 человек, которые находились на территории Украины нелегально", — говорится в заявлении.

Кроме того, правоохранители заблокировали 3 попытки провезти оружие. Сообщается, что за последние 7 дней через систему стопконтроля на блокпостах области прошло более 1,7 тысяч грузовиков, более 23 тысяч легковых автомобилей и 42 тысячи гражданских лиц.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области задержали диверсанта с килограммом взрывчатки.