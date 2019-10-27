Перевод времени в Украине: как проверить, что всё сделал правильно

Точний час: Київ – убедись, что перевод часов в октябре 2019 прошел правильно / 1zoom.ru

Перевод часов в октябре 2019 назначен на ночь 27-го числа.

В четыре утра все электронные часы должны вернуться на час обратно ("весной – вперед, осенью – обратно").

Перевод часов на зимнее время 2019 в Украине многие провернули еще с вечера субботы – чтоб с утреца спокойно вставить уже по новому времени.

А если кто-то засомневался, когда переводят время и правильно ли он перевел стрелки часов на зиму 2019 – то для этого есть специальные сервисы, которые показывают точное киевское время. Главред для своих чтителей как раз и приготовил такой.

Точное время: Киев

Подробнее читайте в нашем материале Когда переводят часы в Украине 2019 на зимнее время: что запомнить.