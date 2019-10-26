У киевского гипермаркета женщина на глазах у мужа выпила яд и умерла - СМИ

В Киеве женщина отравилась на глазах у мужа, узнали журналисты / Скриншот

В Киеве возле гипермаркета Ашан на ул. Берковецкой 36-летняя женщина на глазах у своего мужа-ровестника выпила яд и скончалась.

Женщина выпила яд на парковке маркета, медики приехали через несколько минут, пытались ее спасти, однако было поздно - она умерла, говорится на странице Киев Оперативный в Facebook.

По его данным, женщина и ее муж на парковке сидели в машине и говорили о разводе.

"Женщина сказала, что ей ничего не нужно от него, и она выпила яд. Через минуту женщина начала блевать. Мужчина вызвал ей скорую… прибыла через четыре минуты…", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в начале сентября в Киеве на ул. Архитектора Николаева, 17 в жилом доме парень сиганул с 15-го этажа на глазах у своей матери. Парень погиб мгновенно.