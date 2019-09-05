В Киеве парень на глазах у матери сиганул с 15 этажа, опубликованы фото 18+

В Киеве парень сиганул с 15 этажа и погиб / УНИАН

В среду, 4 сентября, в Деснянском районе Киева в одном из домов парень на глазах у матери выпрыгнул с 15-го этажа.

Парень сиганул с высоты на ул. Архитектора Николаева, 17 и погиб мгновенно, говорится на странице жительницы столицы, экс-сотрудницы dtp.kiev.ua Валерии Шевчук в Facebook.

По ее данным, погибшему было 20 лет, причину его поступка должна выяснить следственно-оперативная группа.

"Парень… прыгнул с 15 этажа на глазах у матери. Погиб мгновенно…", - отметила Шевчук.

Также она показала фотографии с места трагедии. Внимание, снимки 18+!

Напомним, в конце августа в Киеве в Национальном ботаническом саду им. Николая Гришко обнаружили тело мужчины с простреленной головой, возле него был пистолет. При погибшем нашли предсмертную записку.