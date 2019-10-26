Рябошапка анонсировал новые уголовные дела против нардепов

Руслан Рябошапка / Фото пресс-службы президента

Генеральная прокуратура планирует направить в Верховную Раду новые представления на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов, заявил генпрокурор Руслан Рябошапка.

Отвечая на вопрос о том, планируются ли представления на народных избранников, он сказал: "Я думаю, что да, и даже, возможно, до нового года. Пока еще действуют нормы о депутатской неприкосновенности. Одно-два представления могут быть".

Вместе с тем Рябошапка отметил, что у предыдущего руководства ГПУ не было политической воли для настоящей борьбы с преступностью.

Читайте такжеРябошапка намекнул на уголовные дела против "слуг народа""Все зависело от воли руководства государства в первую очередь, от существующей в то время политической конструкции. Народный фронт, БПП, которые друг друга контролировали и не давали возможности реализовывать то, что сейчас есть возможность реализовать. У нас нет никаких предохранителей, никто ни на кого не давит. Недавно принято новое законодательство. Остался один очень важный закон – про незаконное обогащение – который даст возможность привлечь к ответственности тех чиновников и политиков, кто незаконно наживался", - пояснил генпрокурор в интервью Апострофу.

Напомним, ранее Рябошапка направил в Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата девятого созыва Ярослава Дубневича.