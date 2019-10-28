  1. Главная
  3. Украина

"Сидеть и жрать черноземы": эксперт оценил планы по запуску в Украине рынка земли

28 октября 2019, 18:32

По мнению эксперта, вокруг планов по запуску рынка земли в Украине слишком много ажиотажа и "украиноцентризма".

Трактор
Трактор засевает поле / УНИАН

Юрий Романенко, авторитетный политолог и руководитель политических программ Украинского института будущего во время чата на Главреде оценил перспективу запуска в Украине рынка купли-продажи земли.

"Пока что мы не знаем, как в Украине будет выглядеть рынок земли, потому что не знаем, что Рада проголосует. Как-то оно будет. В любом случае, это будет именно "рынок земли по-украински", когда те, у кого есть деньги, скупят больше, а у тех, у кого не было денег, они так и не появятся (за некоторыми исключениями)", - считает он.

По словам Романенко, об открытии рынка земли в Украине копья в спорах ломаются уже третий десяток лет, однако ситуация с мертвой точки так и не сдвинулась.

"О земле спорят уже 20 с лишним лет. Что здесь спорить, ребята? Земля либо продается, либо нет. У нас 28 лет земля не продается, но разве вы за это время сказочно обогатились? Нет. Так давайте попробуем землю продавать, естественно, по правилам, которые должны быть разработаны. Чего вы ждете? Какое чудо должно произойти? Вы надеетесь, что спустится какой-то человек с телеэкрана и чудесным образом изменит вашу жизнь, если вы сами не готовы ее менять и при этом ненавидите свою супругу, родителей, людей на дорогах – всех", - утверждает он.

Читайте такжеМВФ ожидает от Украины скорейшего запуска рынка земли: прозрачность и достойные ценыПо мнению Романенко, ценность украинских плодородных земель крайне переоценена самими украинцами, а нынешнее развитие мировой аграрной отрасли способно ее нивелировать окончательно.

"Мы забились в свою щель украиноцентризма, мним, что мы супер-интересны миру, потому что наши черноземы и еще что-то там кому-то очень нужно. Да кому мы со своими черноземами нужны! Разве что, если кто-то захочет просто по дешевке прикупить чего-то. В Аргентине на открытых аукционах ты можешь купить гектар земли, тоже чернозема, за 800 долларов, и никаких проблем – заезжай и работай. А еще пройдет 10-15 лет – будут вертикальные фермы, на которых будет выращиваться все, что только хочешь. Уже сейчас китайцы выращивают так зелень, и не только. Тогда нам останется эти черноземы предлагать самим себе в качестве еды, сидеть и жрать их", - подытожил он.

Напомним, ранее Романенко спрогнозировал, станут ли иностранцы массово вкладывать деньги в Украину, а также пояснил, почему у президента США Дональда Трампа изжога от слова "Украина".

политолог рынок земли Юрий Романенко Украина
Сейчас вы просматриваете новость «"Сидеть и жрать черноземы": эксперт оценил планы по запуску в Украине рынка земли». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:50
Дорога в ад: "Штирлиц" рассказал о том, как ВСУ отправили к праотцам юного боевика "ДНР"
19:47
"Тищенко и Дубинский – дерьмо, меня это вкурвило": Звиробий объяснила угрозу убийством Зеленскому - видео Видео
19:31
Историк рассказал, когда и зачем стоило повесить Сталина
18:57
"В открытую угрожают президенту убийством": Аваков поддержал Азов и прибыл в Мариуполь
18:32
"Сидеть и жрать черноземы": эксперт оценил планы по запуску в Украине рынка земли
18:20
Лекарства не существует: всплыли жуткие подробности лечения Заворотнюк
18:12
"Советуется": девушка Андрея Богдана раскрыла интимные секреты Видео
17:58
Гепатит А: все, что нужно знать о страшной болезни Видео
17:37
"Гнать нацбандоту, майданить за конфеты": копы рассказали о выселении националистов из Золотого
17:36
"Унизительные уступки": в Нафтогазе ответили на требования РФ по транзиту газа
17:24
Сидоренки-Сидоренки: дата выхода, сколько серий и сюжет Видео
17:19
Отслужил мужик: военный уволился из армии и ушел в гей-порно
17:15
Гороскоп на завтра: кто может втюриться без памяти
17:13
"Мрази конченные": в киевском суде подрались из-за Бандеры и Шухевича Видео
16:53
Граница со Словакией заблокирована: первые подробности
16:34
Скандальный чиновник Порошенко ушел в отставку: подробности
16:33
Тина Кароль и Дан Балан воссоединились прямо на сцене Танців з зірками Видео
16:14
"Тайное заседание Слуги народа": СМИ выяснили причину
16:13
Транзит газа через Украину: Путин опять звонил советоваться к бундесмаме
16:11
Зеленский намерен забрать у народа спирт Видео
15:49
Зеленский решил "спросить" с НАБУ: появились детали нежданного визита президента
15:44
Маленькие дети выпали из окна больницы в Одесской области
15:33
Комаровский раскрыл главный факт о кашле
15:21
"Никогда такого не было": Лукашенко запаниковал и пригрозил США
15:21
Зеленский отдал Киевскую область под контроль известного бизнесмена
15:05
"Горе, страшная болезнь": реальное состояние Заворотнюк потрясло сеть
15:05
"Надеемся, что Зеленский заставит": Песков назвал важное условие для нормандских переговоров
15:01
"Новый Киев": Ткаченко рассказал о депутатских объединениях в Раде и Киевсовете
14:56
"Чтобы на своей шкуре ощутил": Федина рассказала, зачем угрожала Зеленскому Видео
14:44
Подозреваемый в присвоении бюджетных средств заммэра Днепра Лысенко вышел на работу - СМИ Видео
14:20
Death Stranding на ПК: разработчики сделали признание Видео
14:19
В Чернигове резко возросло число заболевших гепатитом "А" детей
14:18
"Плакаты, что я - ху*ло": в Сеть выложили новую версию беседы Зеленского с добровольцами Видео
14:05
На новую песню: Приходько отсудила у Порошенко сотни тысяч гривен
14:01
"Всех поймаем, потом выпустим": Гончарука разозлили отчеты о конфискации тапочек в Черновцах Видео
13:51
"Нечего делать с такой игрой": форвард Динамо "разошелся" после ничьи с Карпатами Видео
13:45
"Развлекать москалей": Украинская певица пошла на российский Голос Видео
13:45
На пропагандистском канале России возникли серьезные проблемы – СМИ
13:23
"Почувствовал вкус болота Трампа": Зеленский делал намеки о давлении президента США - СМИ
13:20
Взять и отменить: Милованов предложил радикально разобраться с ЕСВ и налогом на доходы
13:07
"Не шоу": Разумков резко высказался о скандале со взятками
13:02
Ультиматум Белецкого президенту - явная схема мнение Видео
12:57
Синоптик обескуражила прогнозом погоды на неделю Видео
12:57
"Панин также начинал": Гоша Куценко предложил гей-секс Гарику Харламову
12:41
Зеленский в Золотом: чем завершится шантаж президента мнение Видео
12:39
В Польше украинец-футболист поцапался с соперником из-за "бандеровца" - видео Видео
12:29
"Будет плохо всем": Ярош пригрозил "не лоху" из-за добровольцев Видео
11:59
Дубинский выложил в Сеть результаты своей проверки на полиграфе: фото
11:56
Танці з зірками: Ксения Мишина открыла источник своего вдохновения Видео
11:45
"Крым отсутствует": популярная сеть ресторанов в РФ угодила в громкий скандал
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять