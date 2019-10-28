"Сидеть и жрать черноземы": эксперт оценил планы по запуску в Украине рынка земли

Трактор засевает поле / УНИАН

Юрий Романенко, авторитетный политолог и руководитель политических программ Украинского института будущего во время чата на Главреде оценил перспективу запуска в Украине рынка купли-продажи земли.

"Пока что мы не знаем, как в Украине будет выглядеть рынок земли, потому что не знаем, что Рада проголосует. Как-то оно будет. В любом случае, это будет именно "рынок земли по-украински", когда те, у кого есть деньги, скупят больше, а у тех, у кого не было денег, они так и не появятся (за некоторыми исключениями)", - считает он.

По словам Романенко, об открытии рынка земли в Украине копья в спорах ломаются уже третий десяток лет, однако ситуация с мертвой точки так и не сдвинулась.

"О земле спорят уже 20 с лишним лет. Что здесь спорить, ребята? Земля либо продается, либо нет. У нас 28 лет земля не продается, но разве вы за это время сказочно обогатились? Нет. Так давайте попробуем землю продавать, естественно, по правилам, которые должны быть разработаны. Чего вы ждете? Какое чудо должно произойти? Вы надеетесь, что спустится какой-то человек с телеэкрана и чудесным образом изменит вашу жизнь, если вы сами не готовы ее менять и при этом ненавидите свою супругу, родителей, людей на дорогах – всех", - утверждает он.

Читайте такжеМВФ ожидает от Украины скорейшего запуска рынка земли: прозрачность и достойные ценыПо мнению Романенко, ценность украинских плодородных земель крайне переоценена самими украинцами, а нынешнее развитие мировой аграрной отрасли способно ее нивелировать окончательно.

"Мы забились в свою щель украиноцентризма, мним, что мы супер-интересны миру, потому что наши черноземы и еще что-то там кому-то очень нужно. Да кому мы со своими черноземами нужны! Разве что, если кто-то захочет просто по дешевке прикупить чего-то. В Аргентине на открытых аукционах ты можешь купить гектар земли, тоже чернозема, за 800 долларов, и никаких проблем – заезжай и работай. А еще пройдет 10-15 лет – будут вертикальные фермы, на которых будет выращиваться все, что только хочешь. Уже сейчас китайцы выращивают так зелень, и не только. Тогда нам останется эти черноземы предлагать самим себе в качестве еды, сидеть и жрать их", - подытожил он.

Напомним, ранее Романенко спрогнозировал, станут ли иностранцы массово вкладывать деньги в Украину, а также пояснил, почему у президента США Дональда Трампа изжога от слова "Украина".