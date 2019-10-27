Эксперт спрогнозировал, станут ли иностранцы массово вкладывать деньги в Украину

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Юрий Романенко, известный политолог и глава политических программ Украинского института будущего во время чата на Главреде в крайне пессимистическом ключе оценил ближайшие перспективы инвестиционной привлекательности Украины.

"Никакие инвесторы в Украину не пойдут, тем более - на Донбасс. Потому что здесь нет никакого инвестиционного климата, и сама Украина не представляет никакой инвестиционной ценности. Это все – наши фантазии. До того момента, пока мы сами не изменимся, пока местный бизнес не начнет вкладывать деньги, никакие иностранные инвестиции сюда не зайдут", - полагает он.

Романенко твердо убежден, что грядущий экономический форум в Мариуполе не принесет никакого результата в плане инвестиций - как и множество других проведенных в Украине аналогичных мероприятий.

"Посмотрите, сколько уже форумов такого рода было проведено. У нас ежегодно проводится экономический форум в Киеве. И что после этого меняется? Ровным счетом ничего. На все эти форумы приезжают какие-то советники, юристы, которые просто хотят поживиться на определенных сделках. А серьезных инвесторов там никогда не бывает", - утверждает он.

Читайте такжеЭксперт объяснил, почему Украине грозят проблемы с преемником ПутинаПо мнению Романенко, на данный момент для всех иностранных компаний Украина в качестве объекта инвестиций не подходит абсолютно.

"На днях British Tobacco заявила, что выходит из Неженской табачной фабрики, потому что в Украине ужасный инвестиционный климат. А новое правительство все так же идет по пути "граблей" предшественников: повышает налоги, создает проблемы для украинского бизнеса и т.д. Потому, если вдруг кто-то из представителей иностранного бизнеса прочтет эти строки, то я им настоятельно рекомендую ни в коем случае пока что не вкладывать в Украину, потому что это будет пустая трата денег и времени. Иностранные компании бегут из Украины - то Skoda, то British American Tobacco, то другие - потому что в Украине они не могут нормально зарабатывать деньги. Иностранные компании всегда приходят в другую страну для того, чтобы заработать. Если заработать в стране невозможно, то и компаниям в ней делать нечего. Нет нормального порядка – нет и инвестиций. Никто в Украину не будет заходить только потому, что тут – умные и красивые украинцы", - подытожил он.

Напомним, ранее Юрий Романенко объяснил, почему Украине грозят проблемы с преемником Владимира Путина. Позднее политолог рассказал, стоит ли ожидать громкие "посадки" в Украине.