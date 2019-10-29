Крушение вертолета и гибель Кутового: эксперт назвал причины

Тарас Кутовой погиб по двум причинам, сообщил эксперт / УНИАН

В Полтавской области крушение вертолета, в результате которого погиб бывший министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой, произошло по двум причинам - из-за плохих погодных условий (был сильный туман) и из-за того, что у экс-чиновника не было достаточного опыта по управлению воздушным судном.

У Кутового было только 50 часов налета, он переоценил свои возможности, рассказал УНИАН директор Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Украины Олег Бабенко.

Собеседник добавил, что причины крушения вертолета расследует специальная комиссия, и расследование будет сложным, поскольку там все сгорел, и черных ящиков в разбившемся воздушном судне нет.

"…Но уже понятно, что Кутовой разбился на вертолете из-за плохих погодных условий и отсутствия достаточно опыта по управлению воздушным судном", - отметил эксперт.

Бабенко добавил, что бывший министр из-за тумана "потерялся в пространстве" и ударился о землю.

Напомним, Тарас Кутовой погиб в результате крушения вертолета 21 октября. Вертолет, которым управлял экс-министр, разбился в селе Тарасенково Полтавской области на приусадебном участке частного домохозяйства.