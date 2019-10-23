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В закрытом гробу: в Киеве простились с погибшим в авиакатастрофе Кутовым

23 октября 2019, 13:09

Тараса Кутового хоронили в закрытом гробу из-за открытой черепно-мозговой травмы.

  • Тарас Кутовой похороны Страна
  • Тарас Кутовой похороны Страна
  • Тарас Кутовой похороны Страна
  • Тарас Кутовой похороны Страна
  • Тарас Кутовой похороны Страна
  • Тарас Кутовой похороны Страна
  • Тарас Кутовой похороны Страна
  • Тарас Кутовой похороны Страна

23 октября в среду в Киеве простились с погибшим бывшим министром аграрной политики Тарасом Кутовым, который 21 октября разбился на вертолете в Оржицком районе Полтавской области.

Траурная церемония началась в 10 утра в Клубе Кабинета министров Украины, который находится по улице Институтской, 7, фото с прощания с экс-министром показала Страна.

Родные приняли решение прощаться с Кутовым в закрытом гробу, так как во время крушения его тело частично обгорело, и у него была счесана часть черепа.

Люди несли красные розы, венки. Провести в последний путь экс-коллегу пришли Владимир Гройсман, Арсен Аваков, Владимир Кличко, Евгений Нищук, Владимир Омелян, Игорь Жданов.

Напомним, Тарас Кутовой погиб 21 октября в селе Тарасенково Оржицкого района Полтавской области. Экс-политик летел домой, но его вертолет Робинсон-44 потерпел крушение в 200 метрах от жилых домовладений, он чудом не рухнул на дома.

Как известно, Кутовой родился в 1976 году. Он был народным депутатом 7-го и 8-го созывов, а также министром агрополитики и продовольствия в правительстве Владимира Гройсмана в 2016-2017 годах.

Киев смерть похороны авиакатастрофа Тарас Кутовой
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