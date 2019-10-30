Призыв в армию с 18 лет: в Минобороны дали обьяснение

Призыв в Украине / Hubs.ua

Призывной возраст в Украине законодательно установлен на уровне 18 лет, хотя в 2014 году было принято решение не призывать людей до 20 лет.

К тому же, Украина с точки зрения стратегического планирования, должна двигаться к профессиональной контрактной армии, заявил в интервью Радио Свобода заместитель министра обороны Александр Полищук.

"По призыву, так законодательно никто не отменял призыв с 18 лет. В законодательной базе, в законодательном поле Украины призыв с 18 лет сохранен. Просто, напоминаю, в 2014 году было принято решение, на мой взгляд очень правильно, не призывать молодых людей до 20-летнего возраста. В то же время, возможность пойти служить для тех 18-летних, которые хотят в армию, сохранилась и существует до сих пор, - уточнил Полищук.

Замминистра также решил развеять слухи о том, что новобранцев тут же отправляют в зону ООС.

"Далее, также было принято решение - не направлять военнослужащих срочной службы в зону боевых действий, а в тылу готовить из них активный резерв для Вооруженных сил. И это тоже, по моему мнению, было правильное решение. Это та ситуация, которая есть сейчас", - подытожил замминистра.

Ранее Главред писал о том, что ждет уклонистов и кто будет служить в зоне ООС. Кампания по осеннему призыву на срочную службу продлится до 31 декабря.