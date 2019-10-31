"Ее личное мнение": "слуга народа" оценил заявление Новосад об украинизации школ

Евгений Шевченко / Фейсбук Е.Шевченко

Народный депутат от партии Слуга народа Евгений Шевченко прокомментировал заявление министра образования Анны Новосад о том, что в сентябре 2020 года русскоязычные школы в Украине перейдут на обучение на украинском языке.

"То, что заявила министр образования Анна Новосад, совершенно не корреспондируется с тем, что говорит президент. Это ее личное мнение", - заявил он в интервью на канале ZIK.

Нардеп подчеркнул, что позиция Новосад будет обсуждаться на фракции Слуги народа.

"Депутаты оценят это все. Ее заявление вряд ли приведет к реализации (планов по украинизации школ, - ред.). Главный вопрос, который поднимает президент – примирение. А у нас некоторые люди свое мнение говорят, совершенно другое от президента… Риторика примирения должна быть общей", - добавил Шевченко.

Напомним, после заявления Новосад в РФ обвинили украинские власти в насильственной украинизации страны.