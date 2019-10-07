МИД России обвиняет Киев в насильственной украинизации страны

МИД РФ собрался защищать русскоязычное население Украины / фото: ntv.ru

Министерство иностранных дел России категорично обвинило украинские власти в насильственной украинизации страны.

"Мы неоднократно указывали на пагубность подобной политики в условиях многонационального и многоязычного украинского общества. История учит, что такие действия к добру не приводят. Государство, построенное на подавлении национально-языковой идентичности и нарушении прав человека, никогда не будет прочным и стабильным", - сообщается на сайте российского ведомства.

В МИД РФ напомнили о заявлении министра образования Анны Новосад о переводе с 2020 года русскоязычных школ Украины на государственный язык. В ведомстве заявили, что новая власть продолжает курс своих предшественников.

В России призвали Киев пересмотреть языковую политику и декларировать "европейские правочеловеческие ценности". В Кремле не сомневаются, что языковой инициативе в Украине дадут негативную оценку международные организации.

Как ранее сообщалось, Новосад заявила, что в сентябре 2020 года русскоязычные школы в Украине перейдут на обучение на украинском языке.

Ранее министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что новые власти Украины только говорили о решении языкового вопроса, но не пошли для этого на реальные шаги. По его словам, если украинские власти не сделают реальных шагов - венгерские "будут вынуждены перейти к рассмотрению дальнейших мер".