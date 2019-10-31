Пристайко рассказал о новом формате сотрудничества Украины и НАТО

НАТО и Украина будут сотрудничать в новом формате / ВВС

Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал, чего ждать от анонсированного НАТО нового формата сотрудничества с Украиной.

Глава МИД в интервью ТСН рассказал, что кардинально отличаться новый формат от нынешнего не будет.

"Что мы сейчас пытаемся сделать – это собрать все форматы, которые существовали, в одну корзину, чтобы увидеть в нем, что там вообще есть. В частности, это касается изменений в самом НАТО. Они переформатируют свою деятельность, происходят структурные изменения. Некоторые направления были разбросаны по различным подразделениям, они сейчас собираются в одном месте, чтобы консолидировать эту помощь Украине", - отметил Пристайко.

По словам главы МИД, сейчас есть так называемый комплексный пакет помощи Украине, который был принят еще в Варшаве в 2016 году, и он тоже будет учитываться.

"Также будут собраны в одну корзину все трастовые фонды, которые существуют. Затем будет принят, я надеюсь, когда приедет НАТО к нам, черноморский пакет помощи. И эти все механизмы, откуда поступали деньги, помощь, инструкторы, военные советники – это все будет собрано в один большой пакет, который будет контролироваться", - добавил Пристайко.

Кроме того, будет новая летняя программа сотрудничества.

"Возможно, программа будет немножко растянута на пару лет, чтобы можно было охватить больший срок. Вот это все и называется тем процессом, который мы сейчас хотим консолидировать и понять, как будет происходить взаимодействие Украины с НАТО", - рассказал глава МИД.

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