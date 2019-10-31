Пристайко оценил перспективу введения двойного гражданства в Украине

Пристайко оценил перспективу введения двойного гражданства / 112 Украина

Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал, реальна ли перспектива узаконивания Украиной двойного гражданства.

Сейчас происходит наработка концепции и рассматриваются несколько вариантов, рассказал глава МИД в интервью ТСН.

"Предложено несколько концепций. Концепции иногда сложные, иногда интересные, например, выход на двойное гражданство в двусторонних отношениях со страной. То есть, это будет признаваться теми странами, которые готовы к этому один на один с нами, на двусторонней основе. Возможно более широкое привлечение украинцев за рубежом. Например, документ, который мы сейчас выдаем, документ зарубежного украинца, также будет браться во внимание. Есть целый ряд концепций, которые мы сейчас прорабатываем", - отметил Пристайко.

По его словам, к процессу обсуждения и дальнейшего введения двойного гражданства привлечены очень много украинских органов: и миграционная служба, и СБУ, и пограничники, и МИД.

"Очень много-много всяких институтов, которые должны высказаться. Происходят дискуссии между ними, и я думаю дальше мы будем привлекать больше и больше депутатский корпус, чтобы они стали частью процесса, то есть передать наши наработки дальше к депутатам", - добавил глава МИД.

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