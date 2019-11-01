Глава Минздрава уволила всех своих советников

Зоряна Скалецкая уволила всех своих советников / Фото: УНИАН

В пятницу, 1 ноября министр здравоохранения Зоряна Скалецкая подписала указ об увольнении всех своих советников.

На своей странице в Facebook глава Минздрава написала, что считает недопустимым, что личное мнение советника слышат, как позицию министерства.

"С сегодняшнего дня в Минздраве больше нет "советников" - подписала соответствующий приказ. Я считаю недопустимым, когда любого советника воспринимают, как еще одного министра. А его личное мнение слышат, как позицию министерства. Это недопустимо", - отметила Скалецкая.

Она добавила, что советники обычно имели мандат, но не имели никакой ответственности.

"В моей системе ценностей советник - это человек, который должен советовать и помогать, эффективно коммуницировать с командой, доказывать и согласовывать свою позицию в конструктивной дискуссии, и усиливать способность министерства. К сожалению, как я уже поняла, так исторически сложилось, что большинство советников в министерстве имели какой-то особый мандат. И при этом никакой ответственности", - написала глава Минздрава.

Министерство продолжит работать с экспертной средой над решением определенных вызовов, но специалисты больше не будут иметь статус "советника".

Ранее Зоряна Скалецкая рассказала, как будет решать проблемы с зарплатами врачей.