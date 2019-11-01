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"Снайперов привозил, хинкали поставлял": Саакашвили ответил на обвинение в организации убийств на Майдане

1 ноября 2019, 19:14

Экс-глава Одесской ОГА отреагировал на заявление грузинских граждан, что он причастен к организации убийств на Майдане в феврале 2014 года.

Саакашвили
Саакашвили отреагировал на обвинение в организациии расстрела Майдана / фото: EPA/UPG

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили, который ранее рассказал, как Юрий Луценко отжимал бизнес, назвал правоохранительные органы Беларуси филиалом Кремля, а заявления группы грузинских граждан, которые недавно в Минске официально согласились дать показания в суде Украины по делу Евромайдана в ответ на поручение ГПУ – чушью и происками российских спецслужб.

Отметим, Саакашвили попросили прокомментировать видео-комментарий адвоката бывших сотрудников подразделения милиции специального назначения "Беркут" Александра Горошинского, который рассказал, что по поручению ГПУ в рамках международной правовой помощи недавно состоялся допрос в Генпрокуратуре Беларуси 3 граждан, которые утверждают, что были свидетелями трагических событий на Евромайдане в феврале 2014 года.

"Под видеозапись, официально, свидетели сообщили, что организацией, а также исполнением убийств как сотрудников милиции, так и гражданских лиц в феврале 2014 года занимались так называемые лидеры Майдана – Парубий, Пашинский, Саакашвили, а непосредственно в расстрелах принимали в том числе участие отец и сын Парасюки. Данные свидетели официально, под протокол и видеозапись сообщают, что те ужасные события, которые произошли в феврале 2014 года, были спланированы конкретными людьми и с конкретной целью", - заявил адвокат Горошинский.

Так вот, в ответ на это Саакашвили заявил, что это провокация.

 "Обычная российская история! Точно так же я не только снайперов привозил, я инопланетян привозил в большом количестве, хинкали поставлял отравленные в буфет прокуратуры Республики Беларусь, которая галлюциногенами отравлена – у них галлюцинации начинаются, потому что они филиал российских спецслужб", - особо отметил Саакашвили в интервью в программе "Пятый угол" на NewsOne.

По словам Саакашвили, ранее точно так же "российская пропаганда обвиняла" его супругу в том, что та якобы занималась торговлей органами заключенных грузинских тюрем, а после начала конфликта на Донбассе была якобы причастна к торговле органами украинских военнослужащих.

Отметим, многие граждане отреагировали на интервью Саакашвили, при этом никто не поверил в обвинение.

"Луганская область приглашает Мишу к себе,нам не хватает настоящих диеспособных,активных людей!!!", - сказал Дмитрий Егоров.

"Михо чета мутный стал", - добавил пользователь Сети под ником Форик норм.

"Саакащвили ничего не решает. Так, поговорить.... Я имел надежду, что, его назначат премьером. Мером ,министром.... Да много должностей есть ,советником президента, а вышел пшик", - сказал Владимир Голоднюх.

"Сакашвили лучши политик мира враг корупции и бандитизма строител и защитник прастого народа перви враг алигархов и лично Путина кто не сагласен спасите путина или Парашенко", - добавил Эвиард Бурдзенидзе.

Читайте также"Поросенка пора в духовку": "джигит" Саакашвили пожаловался в ГПУ на "похитителя" ПорошенкоНапомним, ранее в Генеральной прокуратуре был создан Департамент процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных против участников Евромайдана 2013-2014 годов.

На сайте ГПУ сказано, что 21 октября 2019 Рябошапка подписал приказ о создании в ГПУ Департамента процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. В состав департамента будут входить три отдела.

Деятельность Департамента будет сосредоточена на процессуальном руководстве в процессах о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства.

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