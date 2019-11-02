Обломали крымского Гоблина: в Facebook поставили на место Аксенова

Сергей Аксенов

Со страницы "главы" аннексированного Россией Крыма Сергея Аксенова в Facebook удалили уведомление о верификации.

Как сообщил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич, такое решение компания Facebook приняла после соответствующего обращения.

"Есть хорошие новости. После отправки запроса от представительства президента Украины в Автономной Республике Крым компания Facebook сняла отметку верификации со страницы так называемого "главы" так называемой "Республики Крым", - написал Кориневич в своем Facebook.

Он также поблагодарил Facebook за реакцию на обращение.

"Мы благодарны компании Facebook за быструю реакцию на наш запрос. Крым - это Украина для всего мира", - добавил Кориневич.

Со страницы Сергея Аксенова в Facebook удалили уведомление о верификации

Отметим, что страница Аксенова в Facebook на этой неделе была верифицирована как официальная страница "главы Крыма".

Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму Аксенову урезали полномочия.