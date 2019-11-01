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Чей Крым? Facebook оскандалился из-за "Гоблина" Аксенова

1 ноября 2019, 10:29

Украинцы обвиняют социальную сеть Facebook в двойных стандартах и косвенном признании аннексии Крыма Россией.

Сергей Аксенов
Сергей Аксенов назвал себя в Facebook "главой Республики Крым"/ censoru.net

В Facebook разгорелся скандал из-за того, что социальная сеть допустила употребление в профиле главаря оккупационного "правительства" Сергея Аксенова формулировки "глава Республики Крым". Украинцы  возмущены двойными стандартами, так как в соцсети удаляют и блокируют аккаунты патриотов, которые ведут войну на информационном фронте. 

Журналист Лилия Рагуцкая считает, что Facebook косвенно признал российскую оккупацию украинского полуострова.

"Фейсбук, чей Крым?" – возмутилась Рагуцкая.  

"Зато они аж бегом банят посты об убитых орках и о войне на Донбассе", - отметила Виктория Довгань.

Рагуцкая считает, что Аксенов мог, что угодно написать в графе "Информация", однако то, что Facebook верифицировал эти данные - совсем другое дело. 

На скандал в соцсети отреагировал и офицер ВСУ, известный военный блогер Анатолий Штефан (Штирлиц). По его словам, Facebook использует двойные стандарты и дискриминирует украинский пользователей. 

"Фейсбук превратился в еще один инструмент, где федерация удачно внедряет свои направления гибридной войны. Даже с появлением ответственного лица за украинский сегмент ничего не изменилось", – написал Штефан.

"Аккаунт одного из террористов, верифицированный (подтвержденный) аккаунт, просто аккаунт "главы" аннексированного Крыма. Так интересно сейчас спросить: чей Крым и почему верифицировали его аккаунт? Но ответа у них как всегда не будет, у них политика", – добавил офицер ВСУ.

Напомним, 23 августа в материалах британской газеты The Guardian аннексированный Россией Крым был обозначен как территория РФ. Фото с фестиваля, который проходит в аннексированном Крыму, издание изначально подписало: "Крым, Россия". Позже ошибку исправили - к названию полуострова добавили слово "аннексированный".

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