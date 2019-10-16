Легендарные рокеры Uriah Heep оскандалилась из-за "российских" Киева и Минска

Группа Uriah Heep едет на гастроли в рамках юбилейного тура / Фото facebook.com/uriahheepofficial

Британская рок-группа Uriah Heep попала в скандал из-за анонса концертов в Киеве и Минске, причем столицы Украины и Беларуси "отдали" Российской Федерации. Соответствующий пост опубликован на Facebook-странице музыкантов.

"Еще две даты объявлены в Российской Федерации. Пятница, 7 февраля - Киев, Украина, МЦКИ. Суббота, 8 февраля - Минск, Беларусь, Prime Hall", - говорится в сообщении.

В комментариях под постом пользователи выразили возмущение и напомнили модераторам, что Беларусь и Украина - независимые страны.

"Уважаемый модератор. Киев (Kyiv) - это Украина, Минск - это Беларусь. Обе независимые страны, а не Российская Федерация", - написал Юрий Витовский.

"#KyivNotKiev, но самое главное: и Украина, и Беларусь являются независимыми странами и не являются частью Российской Федерации", - отметил Алексей Штанько.

Стоит отметить, что на данный момент ошибки в анонсе так и не исправили.

Напомним, российское отделение международной организации Greenpeace использует карту, на которой Крым обозначен как территория соседней России.

23 августа в материалах британской газеты The Guardian аннексированный Россией Крым был обозначен как территория РФ. Фото с фестиваля, который проходит в аннексированном Крыму, издание изначально подписало: "Крым, Россия". Позже ошибку исправили - к названию полуострова добавили слово "аннексированный".