Британская The Guardian "вернула" Украине Крым – оккупанты недовольны

Фото с фестиваля в Крыму издание изначально подписало "Крым, Россия" / Фото theguardian.com

Британское издание The Guardian исправило ошибку в обозначении Крыма как территории Росии - к названию полуострова добавили слово "аннексированный".

Отредактированная подпись появилась под фото с фестиваля Таврида-Арт.

"Изменения внесены 23 августа: Крым был аннексирован Россией у Украины в 2014 году", – написало издание после того, как в результате скандала снимок остался единственным, под которым не указали страну. The Guardian попросту убрала слово "Россия", но взамен долго ничего не появлялось.

Скриншот theguardian.com

Оккупационным властям решение британцев не понравилось. В частности, так называемый зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов заявил, что исправление якобы говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации.

"Это свидетельство отсутствия свободы печати за рубежом, в Британии в частности. Ведь они оказывают давление: если журналист написал "Крым. Россия", его обязательно поправят", – сказал он комментарии RT.

Мурадов уверен, что подобные случаи будут происходить и в дальнейшем, "пока не поменяется позиция правящих кругов Запада".

Напомним, 23 августа в материалах британской газеты The Guardian аннексированный Россией Крым был обозначен как территория РФ. Фото с фестиваля, который проходит в аннексированном Крыму, издание изначально подписало: "Крым, Россия".

Как сообщал Главред, недавно в Киеве вспыхнул скандал из-за дневников с картой Украины без Крыма.

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