Greenpeace "отдал" Крым России

Россия аннексировала Крым в 2014 году / Фото: REUTERS

Российское отделение международной организации Greenpeace использует карту, на которой Крым обозначен как территория соседней России.

Речь идет об интерактивной карте пожаров в РФ. Сообщается, что организация использует карту некоммерческого интернет-ресурса OpenStreetMap, картами которого пользуются десятки всемирно известных компаний и правительственных организаций, в частности Facebook, Wikipedia, Microsoft, Uber, Amazon, BBC, The New York Times и Организация Объединенных Наций, передает Радио Свобода.

Скриншот

В прошлом году ресурс OpenStreetMap уже попал в скандал из-за того, что "отрезал" Крым от Украины. Украинские волонтеры OpenStreetMap, Министерство иностранных дел Украины и посольство Украины в Великобритании официально обратились в центральный офис OpenStreetMap в Лондоне с требованием вернуть Крым на карте в состав Украины.

Напомним, 23 августа в материалах британской газеты The Guardian аннексированный Россией Крым был обозначен как территория РФ. Фото с фестиваля, который проходит в аннексированном Крыму, издание изначально подписало: "Крым, Россия". Позже ошибку исправили - к названию полуострова добавили слово "аннексированный".