На арену вышли саперы: в Золотом начался процесс разминирования

В районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области, где в полдень 1 ноября завершилось разведение сил, начался процесс разминирования, сообщил начальник пресс-центра ОКП ОС Андрей Агеев.

"По официальному отчету ОБСЕ, нашими обязательствами в рамках разведения с сегодняшнего дня началось разминирование территорий. В настоящее время на участке работают 5 расчетов саперных от ГСЧС, которые входят в состав ООС", - рассказал Агеев, передает УНН.

Добавим, что в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в районе разведения сил в Золотом с 3 ноября отменен режим ограничений на перемещение гражданских лиц – местных жителей, волонтеров и журналистов.

За безопасностью местных жителей следят наблюдатели ОБСЕ и Совместного центра контроля и координации.

К слову, разминирование участка около Золотого займет около месяца, заявил 29 октября командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко.

Читайте такжеОтвод войск в Золотом приблизил встречу с Путиным, Меркель и Макроном - ЗеленскийНапомним, ранее Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала дату разведения сил в Петровском, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер во вторник, 29 октября.

По ее словам, сегодня, 29 октября, контактная группа получила информацию о начале разведения сил и средств на участке в районе населенного пункта Золотое.

"В соответствии с рамковым решением ТКГ от 2016 года - следующим шагом должно стать разведение сил и средств на участке в районе Петровского - при семидневном соблюдении режима тишины", - отметила Олифер.