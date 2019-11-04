"Московитское чмо" из Ставрополя надругалось на флагом УПА под Киевом

Инцидент произошел в сквере Небесная Варта / Facebook Мартыненко Людмила

В Вишневом Киевской области житель российского города Ставрополь, который приехал в гости к родственникам, сломал флагшток и сорвал красно-черный флаг УПА.

Об акте вандализма сообщили пользователи Facebook. Надругательство над национально-освободительным флагом Украины произошло в воскресенье, 3 ноября, в сквере Небесная Варта. Известно, что россиянина задержали сотрудники полиции, а перед этим он получил "на орехи" от местных жителей. Своих действий мужчина объяснить не смог.

"Вот это московитское чмо из Ставрополя сегодня в Вишневом утром сломало в сквере Небесная Варта флагшток, сорвал и порвал флаг УПА. Был задержан сотрудниками полиции, и доставлен в участок. Друзья он за это получил хорошо, по лицу и голове мы его просто не били!", - написал Олександр Обама в Facebook.

"Все, что нужно знать о москалях и мире с ними! Далее что? Будут и нас рвать?", – возмутилась Людмила Мартыненко.

"Флагшток в задницу засунули ему?", - прокомментировала Светлана Мартыненко.

"Нужно было эту тварь повесить на флагштоке вверх ногами", - добавила Ирина Захарченко.

Напомним, 1 ноября в селе Ильинка Одесской области возле дома культуры злоумышленник залез на столб и снял флаг Украины. Символ Украины злоумышленник бросил на землю и вытер об него ноги. В октябре на Буковине вандалы сорвали флаги с могил воинов АТО.