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В Раде захотели узаконить красно-черный флаг УПА

8 октября 2019, 01:30

Нардеп предлагает вывешивать два государственных флага по разные стороны фасада здания.

Флаг УПА
Флаг УПА предложили узаконить / Фото: tsn.ua

Внефракционная народная депутат Оксана Савчук считает, что красно-черный флаг Украинской повстанческой армии является знаменем национально-освободительной борьбы украинского народа, поэтому предложила сделать его вторым государственным.

Политик зарегистрировала соответствующий законопроект, он опубликован на официальном сайте Верховной Рады.

По мнению Савчук, день независимости Украины необходимо отмечать 22 января, поскольку в этот день в 1918 году был провозглашен IV Универсал Центральной Рады УНР.

Согласно документу, государственный сине-желтый флаг необходимо располагать с левой стороны (если стоять лицом к фасаду), а красно-черный флаг – с правой.

Савчук отмечает, что красно-черный флаг УПА стал символом национального достоинства Украины.

Как ранее сообщалось, районные советы городов Бровары и Белая Церковь Киевской области приняли решение о поднятии красно-черного революционного флага ОУН возле государственных зданий во время знаменательных дат.

Напомним, на Киевщине вспыхнул скандал из-за бывшей чиновницы, сравнившей знамя УПА с флагом ЛГБТ.

УПА Верховная Рада Савчук новости Украины
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