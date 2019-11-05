Дырявый водопровод и фекалии в воде: в Украине – новая вспышка гепатита

На данный момент состояние всех больных ближе к удовлетворительному / ТСН

В Кропивницком зафиксировали вспышку гепатита А. Уже заболели болезнью Боткина семеро жителей одного из микрорайонов города, в том числе и двое маленьких детей.

Люди жалуются, что подхватили гепатит А из-за дырявого водопровода, через который вирус мог попасть в питьевую воду, передает ТСН.

"Я грешу только и только на воду. Очень плохо себя чувствовали: высокая температура, тошнота. Благодаря чему? Благодаря водоканалу и фекалиям в воде", – отметила местная жительница, родная сестра и двое племянников которой в возрасте 6 и 1,5 лет заболели гепатитом А.

Больных госпитализировали в городскую инфекционную больницу. Как рассказала заместитель главного врача Оксана Кабанчук, на данный момент состояние всех больных ближе к удовлетворительному.

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Напомним, ранее в Чернигове с подозрением на гепатит "А" были госпитализированы 12 учеников общеобразовательной школы №7 и сотрудница пищеблока. Позже стало известно, что в Чернигове возросло число детей, которые заболели вирусным гепатитом А.