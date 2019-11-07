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"Государтсвенный концерт": Зеленский оконфузился во время визита в Харьков

7 ноября 2019, 01:28

Президент Украины дважды перепутал слова, когда рассказывал о проблемах Укроборонпрома.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Скриншот

Президент Владимир Зеленский во время своего визита в Харьков, где его встретили митингами, оконфузился в ходе пресс-конференции. Так, инцидент произошел, когда глава государства рассказывал о государственном концерне Укроборонпром.

Так, в ходе выступления глава украинского государства несколько раз оговорился и вместо слова концерн сказал концерт, озвучивая проблемы Укроборонпрома. В результате получилась фраза "в государственный концерт Укроборонпром".

Стоит отметить, что это не первый конфуз Зеленского. Ранее на заседании Национального совета по антикоррупционной политике он назвал государственный концерн Укроборонпром концертом.

Напомним, что в Харькове люди заблокировали кортеж президента Владимира Зеленского.

Харьков видео Укроборонпром Владимир Зеленский
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