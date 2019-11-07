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"Кварталовец" рассказал, когда Зеленский "раскрыл карты" о намерении стать президентом

7 ноября 2019, 08:41

Решение Зеленского принять участие в выборах стало неожиданностью для его коллег по Кварталу, рассказал Александр Пикалов.

Александр Пикалов
Александр Пикалов верит в то, что Владимир Зеленский воплотит мечты украинцев / Фото УНИАН

Актер и сценарист студии Квартал 95 Александр Пикалов поделился воспоминаниями о том, как его друг, экс-шоумен, а ныне президент Украины Владимир Зеленский решил баллотироваться на должность главы государства.

По словам Пикалова, решение Зеленского принять участие в президентских выборах стало неожиданностью для его коллег по Кварталу.

"Честно скажу, что его решение пойти на выборы – большая неожиданность не только для украинцев, но и для нас. Сплетни ходили, но мы всегда шутили на эту тему и не воспринимали ее всерьез, потому что и сам Владимир до последнего карты не раскрывал. В тот момент, когда в Черкассах он записал обращение, мы поняли: все меняется", – рассказал Пикалов в интервью Armyinform.

После этого шоумены увидели "бешеную поддержку" среди украинцев, вспомнил "кварталовец".

"Шутки шутками, а мы увидели бешеную поддержку, поняли, что украинцы верят в него, в изменения, которые так давно ждут. Сейчас человек, который никогда не занимался политикой и стал президентом – это уже изменения. Понятное дело, ему непросто. Но я верю, что он не может подвести. Поэтому я хочу пожелать нашему президенту сил, выдержки и даже политической жесткости, чтобы воплотились мечты украинцев", – добавил Пикалов.

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Напомним, глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в свой адрес. По его словам, он советует Зеленскому меньше черпать информацию из интернета. Также Богдан объяснил проседание рейтинга Владимира  Зеленского

Владимир Зеленский 95 Квартал новости Украины Александр Пикалов
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