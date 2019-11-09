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Вирусы-мутанты: какой сейчас грипп в Украине и для кого он смертелен

9 ноября 2019, 01:38

Штаммы А Brisbane (Н1N1) и Kansas (Н3N2) опасны тем, что дают осложнения в виде пневмонии и способны привести к летальному исходу.

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Вирусы гриппа начнут активно циркулировать в Украине в конце ноября / УНИАН

Грипп в Украине 2019 атакует дважды: ожидаются две волны заболеваний гриппом - в начале зимы и в конце января 2020. При этом атаковать украинцев будут вирусы-мутанты, к некоторым из которых иммунитета у граждан пока что нет.

Грипп 2019 в Украине будет двух штаммов - А Brisbane (Н1N1) и Kansas (Н3N2). Оба они опасны, так как за последнее время сильно мутировали. Как рассказала заведующая отделением респираторных вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Громашевского Алла Мироненко, оба штамма заболевания отличаются от предшественников по антигенной и генетической структуре.

"То есть ни у кого из нас нет иммунитета к этим вирусам", - отметила эксперт.

А Brisbane (Н1N1) и Kansas (Н3N2): в чем опасность  

Штаммы А Brisbane (Н1N1) и Kansas (Н3N2) опасны тем, что дают осложнения в виде пневмонии и способны привести к летальному исходу. Например, Brisbane более опасен для молодых и людей среднего возраста. Он характеризуется быстротекущим воспалительным процессом. Kansas способен вызвать бактериальное осложнение.

В прошлом сезоне в Америке от гриппа Н3N2 скончались 80 тысяч человек – в Штатах не были готовы к тому, что именно эти штаммы будут преобладать, и людей прививали от других видов гриппа.

Грипп в Украине 2019: когда ждать атаки вируса

Вирусы гриппа начнут активно циркулировать в конце ноября, а вот его пики придутся на конец декабря и конец января - начало февраля. В целом, же сезон гриппа продлится до конца марта.

В Европу вирус пришел еще в начале октября. Сообщается о случаях заболевания в Латвии и Польше. Причем уже есть осложнения в виде гриппозной пневмонии. По данным Минздрава Украины, в течение недели вирус подхватили более 150 тысяч человек. Также известно, что с начала 2019 года 5 человек скончались от гриппа.

Как защититься от гриппа

Медики утверждают, что единственной защитой от гриппа может быть только вакцинация. Даже если вы все-таки подхватите вирус, то перенесете болезнь намного легче. Врачи рекомендуют делать прививку до ноября, либо до начала активной фазы гриппа. Можно вакцинироваться и во время эпидемии, но человек должен быть здоров в день прививки.

Напомним, ранее врачи дали советы, как отличить грипп от ОРВИ.  В свою очередь, врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сообщил, что самым надежным способом профилактики гриппа является переселение на необитаемый остров. Но, по его словам, таких островов не хватит на всех.

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