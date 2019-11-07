"Это катастрофа": исторический мост в Киеве на грани разрушения – эксперт

Мост Патона на грани разрушения / УНИАН

В Киеве мост Патона находится на грани разрушения, заявил представитель Института электросварки им. Патона Валерий Позняков.

Он подчеркнул, что в результате обследования моста было установлено, что он находится в критическом состоянии и является неработоспособным.

"Там же было приписано, что у него количество лет эксплуатации - ноль", - рассказал ученый на заседании транспортной комиссии Киевсовета.

По словам Позднякова, в связи с тем, что мост является памятником архитектуры, термин "реконструкция" к нему неприменим, поэтому на нем можно менять материалы, но нельзя менять форму и размер конструкции.

Читайте также"Кличко посвящается": в Киеве начал разваливаться еще один "уставший" мостЭксперт отметил, что по результатам обследования, мост подвергается коррозии, в отдельных местах толщина металла нижнего пояса при положенных 14 мм сократилась до 5 мм.

"Если дальше будем затягивать эту работу, можем дождаться, что мост разрушится. Это может быть катастрофа! В начале 2000-х годов мост был признан мировой общественностью самой выдающимся памятником инженерной архитектуры 20 века. А мы его уничтожим бездеятельностью", - заявил Позняков.

Он также рассказал о ситуации вокруг покраски моста: "Мы вспоминали, когда его последний раз красили, - а никто вспомнить этого не может. А ведь это антикоррозийные меры".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве отремонтировали мост нитками и скотчем.