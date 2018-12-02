В Киеве мост Патона временно закрыли на ремонт

Мост Патона будут ремонтировать ночью / Фото: REUTERS

В Киеве в ночь на 2 декабря закрыли для проезда мост имени Патона.

2 декабря с 00:00 до 05:30 движение перекроют в связи с выполнением первоочередных ремонтных работ на мосту. Киевавтодор просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения", - сообщает пресс-служба Киевской государственной городской администрации со ссылкой на Киевавтодор.

Напомним, в Вишневом Киевской области на территории школы №4 произошел обвал крыши спорткомплекса Favorite Fit, в котором занимались дети.