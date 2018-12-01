Под Киевом во время занятий детей обрушилась крыша спортзала

В Вишневом Киевской области на территории школы №4 произошел обвал крыши спорткомплекса Favorite Fit.

В этот момент в спортзале занимались дети в возрасте ль 5 до 12 лет, сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Киевской области.

По данным Информатора, на момент обрушения в здании находились около 30 детей с преподавателем. Когда он услышал треск конструкции, сразу же вывел всех учеников на улицу. Как только они эвакуировались, сразу же обрушилась крыша.

По словам местных жителей, спорткомплекс был построен весной этого года. Они говорят, что зал возводили очень быстро, в краткие сроки. По их мнению, причиной обрушения могли стать недочеты при строительстве. Также есть версия, что крыша не выдержала веса снега, который шел всю ночь и днем.

По данным Госслужба по чрезвычайным ситуациям, информацию об обвале спасатели получили в 11.33.

По прибытии на место спасатели обнаружили, что в спортзале площадью 600 кв. м обрушилась крыша на площади 200 кв. м. В то время в помещении находились 30 детей и один тренер, которая услышала непонятные звуки и вывела детей, а через 1,5 мин. конструкция крыши упала.

Погибших и пострадавших нет.

Напомним, ранее эксперт предупредил об угрозе техногенной катастрофы в Киеве.