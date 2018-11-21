"Мост разваливается": эксперт предупредил об угрозе техногенной катастрофы в Киеве

Киевскому мосту угрожает обрушение / panoramio.com

В Киеве еще одному мосту угрожает опасность, заявил эксперт по транспортным вопросам Вячеслав Коновалов.

Он отметил, что после строительства Дарницкого моста со стороны правого берега до сих пор существует насыпная дамба, которую должны были разобрать.

"Потом был скандал, что якобы часть денег на строительство моста украли и увезли в Гонконг. Власти говорили о том, что это клевета, но дамбу не разбирали. Кроме того, возник скандал и-за того, что не доложили 30% средств на установки металлических конструкций, из-за чего мост начал разваливаться. Соответственно, Дарницкому мосту из-за сильной нагрузки угрожает техногенная катастрофа", - подчеркнул он.

Эксперт также рассказал, что несмотря на выделяемые средства на реконструкцию Южного моста и моста метро, они остаются в плачевном состоянии, пишет golos.ua.

"Проблема в том, что деньги на них выделяются только для косметического ремонта, а не для капитального. На мостах перекладывают асфальт, не ремонтируют основные конструкции. Соответственно, они находятся в плачевном состоянии. Мосты не рассчитаны на такую интенсивность движения. При этом с 2004 года Окружную дорогу никак не могут запустить", - добавил Коновалов.

Напомним, недавно в Киеве образовался провал на мосту над Броварским проспектом возле станции метро "Дарница".