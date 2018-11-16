В Киеве "устал" еще один мост: опубликованы фото, видео

Коммунальщики на месте провала / "Информатор"

В Киеве, в пятницу, 16 ноября, на улице Строителей провалился мост над Броварским проспектом (неподалеку от станции метро "Дарница").

Соответствующее сообщение опубликовал портал "Информатор". Согласно обнародованным данным, лопнувшую плиту и яму на тротуаре моста коммунальщики обнаружили утром − во время планового объезда.

Однако работы по починке моста начались только в полдень. Провал занял практически всю ширину тротуара. Полоса движения в сторону бульвара имени Перова перекрыта для транспорта.

Сами коммунальщики утверждают, что работы продлятся несколько часов, а проезд к вечеру будет восстановлен в полном объеме. Также, по их мнению, провал в мосте могла вызвать тяжелая техника (вроде снегоуборочной машины), заехавшая на тротуар.

В Киеве на Строителей провалился мост Опубликовано Информатор Киев Пятница, 16 ноября 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на столичном Шулявском путерпроводе образовалась глубокая яма.