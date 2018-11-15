На Киевщине пьяный "евробляхер" сбил детей и пытался удрать от полиции

Авто после ДТП / Национальная полиция

В селе Качалы Бородянского района, что на Киевщине, 37-летний пьяный водитель "Opel Vectra" с латвийскими номерами сбил двух детей и уехал с места ДТП.

Соответствующее сообщение в четверг, 15 ноября, опубликовали представители пресс-службы столичной полиции. "Полицейские по остаткам деталей машины на месте аварии смогли быстро установить марку авто, ориентировать наряды полиции. Через несколько часов водителя-беглеца задержали", − заявили они.

Виновника ДТП задержали через несколько часов на трассе "Киев-Ковель". В крови 37-летнего жителя Бучи, обнаружили 2,4 промилле алкоголя.

В результате аварии 10-летняя девочка получила тяжелые травмы костей, а ее 8-летний брат – перелом ноги.

По факту инцидента открыто уголовное производство. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харькове пьяный водитель сбил коляску.

