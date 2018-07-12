"Евробляхер" может сесть на семь лет за нападение на нардепа

Стали известны первые подробности драки между "евробляхерами" и народными депутатами под зданием Верховной Рады.

Кстати, как сообщает Insider, "евробляхеры" умудрились подраться и с полицией, пытаясь отбить задержанного активиста.

Атаковавший депутата мужчина был задержан на углу Институтской и Шелковичной, при задержании он назвался помощником депутата. Поскольку правоохранители не озвучили причин задержания, активисты попытались отбить у полиции своего товарища, но потерпели неудачу.

Позднее Отдел коммуникации полиции Киева сообщил, что группа лиц провоцировала драку у здания парламента, один из них пытался ударить народного депутата. Правоохранители сразу отреагировали на инцидент и оттеснили правонарушителя. Его доставили в территориальное управление полиции для дачи объяснений.

Следователями начато уголовное производство по ч. 2 ст. 346 ("Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до семи лет.

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Ранее народный депутат от "Народного фронта" Павел Пинзеник прокомментировал резонансное ДТП под стенами Верховной Рады, в результате которого пострадал участник акции протеста владельцев автомобилей на еврономерах.

Напомним, в Киеве участники акции владельцев машин на еврономерах заблокировали выходы из Верховной Рады. Нардепы пытаются убежать через запасные выходы.