"Когда же вы, с*ки, напьетесь". В Харькове пьяный водитель сбил коляску: ребенок погиб

В Харькове 14 июля водитель автомобиля ВАЗ в нетрезвом состоянии не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил коляску с пятимесячным ребенком.

Как сообщает пресс-служба полиции, в результате столкновения малыш вылетел из коляски на асфальт, а его 20-летняя мать получила травму головы.

Женщина с ребенком были госпитализированы, однако в больнице мальчик умер.

Инцидент в Facebook прокомментировал советник главы МВД Антон Геращенко.

"Когда же вы, с*ки, напьетесь или наколетесь досыта и лопните перед тем как сядете пьяными за руль?! Опять в Харькове пьяный водитель повез мертвецки пьяных дружков домой после отдыха за городом. И сбил на пешеходном переходе детскую коляску с ребенком внутри. 5-месячный младенец погиб от полученных травм", - эмоционально написал чиновник.

По словам Геращенко, водитель отправлен на освидетельствование, а затем будет задержан. Советник главы МВД заявил, что Рада должна ужесточить наказание для водителей, которые пьяными садятся за руль транспортного средства.

Напомним, в Закарпатской области нетрезвый глава местной РГА сбил двух женщин, одна из них скончалась, другая получила травмы.