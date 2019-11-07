Отстранили директора: в Институте рака скандал спровоцировал проверку

Институт рака ждет комплексная проверка / facebook/dze.police.ukraine

Решением Министерства здравоохранения 7 ноября отстранена от должности директор Института рака Елена Колесник.

Как заявил первый замминистра Андрей Семиволос на выездном заседании профильного комитета парламента, руководителя изолировали от управления учреждением на время комплексной проверки.

Исполнять обязанности директора Института рака временно будет заместитель Андрей Лукашенко.

Масштабная проверка начнется 11 ноября и продлится до 13 декабря.

Семиволос подчеркнул, что проверять будут всю деятельность института, а затем его намерены реорганизовать и предоставить автономию. С апреля 2020 года учреждение начнет получать средства от Национальной службы здоровья за лечение пациентов.

По словам замминистра, СБУ и полиция расследуют ряд дел в отношении руководства института, в рамках которых будут приняты кадровые решения. Результаты расследования будут публично озвучены после получения результатов проверки.

Как известно, прокуратура сообщила о подозрении сотрудникам Института рака по обвинению в завладении средствами онкобольных граждан.

Впоследствии глава Минздрава Зоряна Скалецкая распорядилась провести в Институте рака аудит.

Напомним, отстраненный директор Елена Колесник заявляла, что по результатам внутреннего аудита Министерства здравоохранения Украины в Национальном институте рака не было выявлено несоблюдение требований законодательства в сфере публичных закупок.