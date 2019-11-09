"Тополе-волю!": под посольством Польши скандируют в поддержку Мазура

В Киеве вечером 9 ноября под посольство Польши на улице Ярославов вал проходит акция в поддержку добровольца Игоря Мазура, задержанного накануне польской полицией по требованию российской ФСБ.

Как сообщает УНН, к посольству с плакатами пришли несколько десятков человек. Они требуют освободить украинского ветерана.

Участники митинга требуют освободить гражданина Украины, которого Польша задержала после заиления России.

Под здание учреждения подтянулись бойцы Нацгвардии для охраны правопорядка.

Организаторы заявили, что в акции намерены принять участие 300 человек. Люди будут высказывать свои требования под посольством Польши на протяжении двух часов.

"Тополі волю!": протест біля посольства Польщі проти затримання польськими прикордонниками на запит ФСБ ветерана війни, офіцера запасу ЗСУ Ігор Мазур Опубликовано Цензор.НЕТ Суббота, 9 ноября 2019 г.

Как известно Мазур в 2014 году был руководителем Правого сектора Киевщины и начальником штаба 24-й сотни Самооборона Майдана во время Революции Достоинства. С мая 2014 года находился в зоне АТО. С апреля 2015 года - офицер ВСУ, командир роты, заместитель начальника штаба разведывательного батальона в секторе "М".

С ноября 2016 после демобилизации стал заместителем председателя партии УНА-УНСО и заместителем главного командира УНСО. С июня 2017 - председатель общественной организации Межиморья, пропагандирующей сотрудничество государств Балто-Черноморского региона (Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Грузия).

Напомним, Мазура задержали по линии Интерпола по запросу Российской Федерации.