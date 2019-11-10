В Слуге народа определились со сроками местных выборов

выборы 2019 / Reuters

Местные выборы в Украине могут состояться в 2020 году, заявил новоизбранный председатель партии Слуга народа, первый заместитель председателя одноименной парламентской фракции Александр Корниенко.

"Они (местные выборы, - ред.) будут в следующем году", - подчеркнул он на брифинге после завершения первого этапа очередного съезда партии Слуга народа, который проходил в Киеве.

По его словам, позиция Слуги народа состоит в том, что местные выборы должны завершить реформу децентрализации.

"Если реформа децентрализации будет завершена раньше, чем за 70 дней до местных выборов, согласно Конституции, то возможно, они будут раньше. Возможно, это будет летом, возможно, это будет конец весны", - резюмировал Корниенко.

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Напомним, ранее глава фракции партии Слуга народа Давид Арахамия спрогнозировал с вероятностью 75%, что действующий парламент завершит свою каденцию досрочно.