Тесты и специальная легенда: стало известно, как провели соцопрос в "ЛДНР"

Социологи утверждают, что провели опрос в "ДНР" и "ЛНР" / Reuters

Исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив рассказал о том, как проводился социологический опрос на временно оккупированных территориях Донбасса.

Как подчеркнул он в сообщении в своем Facebook, социология из ОРДЛО заказывалась уже не впервые.

"Нет, мы не первые заказали социологию на оккупированных территориях. Но мы первые решили ее опубликовать. У нас есть опыт сотрудничества с компанией Нью имидж маркетинг групп по другим социологии. Мы абсолютно уверены в компетентности этой компании, которую подряжают ведущие социологические бренды страны",- пишет он.

Андрусив также рассказал о том, почему можно доверять результатам социологического исследования, проведенного на оккупированных территориях.

Читайте такжеОпрос показал, считают ли жители ОРДЛО Киев виновным в своих бедах"Была разработана специальная легенда, которая должна вызывать доверие у опрошенных. Далее было много тестов, как опрашивать людей, чтобы они отвечали честно. Тестировалась анкета, собирались данные и анализировались, выбрасывались и менялись. Наконец после достаточного тестирования был запущен опрос. Далее, был еще телефонный контроль по респондентам. Тоже в рамках легенды. Анализ логики в ответах, профессиональные социологи знают, что человек не может врать в ответах на 50 вопросов. Поэтому будет нарушена логика, и ответы в одних вопросах будут противоречить в других. Совокупность всего этого дает нам основания быть полностью уверенными в том, что полученные данные объективные", – добавил он.

Напомним, ранее советник секретаря СНБО по вопросам Донбасса Сергей Сивохо прокомментировал результаты опроса жителей оккупированных территорий.