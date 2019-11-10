У Новогнатовки боевики обстреляли машину 128-й бригады: есть раненные

Боевики, насмотря на разведение сил, продолжают обстреливать украинскую сторону / Фото: Цензор.нет

Неподалеку от поселка Новогнатовка в Волновахском районе Донецкой области 10 ноября пророссийские наемники обстреляли противотанковой управляемой ракетой машину 128-й горно-штурмовой бригады.

Как сообщает Цензор.нет, боевики запустили ракеты в украинских военнослужащих дважды.

Известно о четырех раненных бойцах. Грузовик в результате обстрела серьезно поврежден.

Пресс-служба 128-й бригады информацию об обстреле подтвердила. Военные утверждают, что жизнь раненных бойцов вне опасности, им оказана вся надлежащая помощь.

"На Луганском направлении с 0.30 противник более получаса со стороны населенного пункта Лозовое из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил, оборудованных неподалеку Луганского. На Донецком направлении в 10.30 оккупанты из станкового противотанкового гранатомета обстреляли наши позиции в районе Новогнатовки", - сообщил на брифинге спикер Минобороны Максим Праута.

/ Фото: Цензор.нет

/ Фото: Цензор.нет

Напомним, штаб Операции объединенных сил и представители "ДНР" сообщают разные даты начала разведения сил в Петровском Донецкой области.

Как ранее сообщалось, в Золотом Луганской области был завершен отвод сил и средств на участке разведения.