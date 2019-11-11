  1. Главная
  3. Украина

"Без фрагментов костей": всплыли жуткие детали в деле о погибшем подростке в Прилуках

11 ноября 2019, 12:19

Тело погибшего подростка отправили на вторую экспертизу, не предоставив данные первой.

Денис Чаленко
Денис Чаленко / скриншот

Загадочная смерть 14-летнего Дениса Чаленко в Прилуках Черниговской области всколыхнула всю Украину. Погибшего мальчика похоронили, но журналисты узнали новые жуткие детали дела.

Родители ребенка утверждают, что юношу убили, а правоохранители настаивают на несчастном случае – сбил поезд. Дело передали в Главное следственное управление Нацполиции в Киеве.

По данным ТСН, перед похоронами тело погибшего парня прошло две судебно-медицинские экспертизы. При этом в гроб его положили без фрагментов некоторых костей, которые "куда-то исчезли", хотя должны были быть переедены киевским экспертам.

Родители погибшего были уверены, что парень занимался боксом и они регулярно давали ему деньги на оплату тренировок. Позже выяснилось, что он уже около трех месяцев не посещал занятия, а вместо этого занимался "уличными боями".

"Мы нашли место, где со слов людей могли происходить эти так называемые бои или сватки. Есть основания полагать, что там что-то происходит", - рассказал отстраненный глава Прилуцкого отдела полиции Александр Яцык.

Сообщается, что в день, когда произошла трагедия, около 17:20 погибший вышел из дома и пошел на тренировку. Примерно с 17:23 до 17:50 он разговаривал с девушкой и тремя парнями, именно они последними слышали подростка. После этого парень пропал, а его телефон замолк. Также его не зафиксировала ни одна уличная камера.

По версии полиции, парня сбил поезд Прилуки – Гребинки, который отправляется в 21:32, а на месте происшествия проезжает около 21:34. Мама погибшего сообщила, что связь с сыном оборвалась примерено в 19:30-19:40. При этом в 18:32м проходил еще один поезд, но железнодорожники утверждают, что в это время парня не было и близко возле места трагедии.

"Ребенок был найден мертвым на путях 29.10.2019 года примерно в 21:37 между рельсами, то есть на шпалах. Как сообщили машинист и помощник этого поезд, они не сбивали парня. Он лежал непосредственно между этими рельсами. И именно характер, локализация тех телесных повреждений, которые имеются на его теле, свидетельствуют об отсутствии ДТП", - напомнил адвокат Владимир Билык.

Машинист с 35-летним стажем отметил, что при столкновении с поездом у жертвы переломаны фактически все кости, а то и оторванные конечности. У погибшего школьника одежда не была заляпана кровью.

"По словам отца, сразу, как было найдено тело, говорил с машинистом, и сам осматривал — оно было уже застывшее и холодное. Это означает, что смерть наступила не менее чем за два часа до того", -  уточнила юрист-криминолог Анна Маляр.

В свою очередь, правоохранители направили тело на вторую экспертизу, не обнародовав результатов первой. Также можно было запросить у операторов сотовой связи данные о место нахождении абонента. Помимо этого, родителей подростка признали потерпевшими только на третьи сутки после трагедии. При этом адвокат семьи погибшего парня считает, что расследование будет "сложным и опасным".

Напомним, что в городе Прилуки Черниговской области попрощались с погибшим при загадочных обстоятельствах 14-летним Денисом Чаленко.

видео подросток убйиство Прилуки
Сейчас вы просматриваете новость «"Без фрагментов костей": всплыли жуткие детали в деле о погибшем подростке в Прилуках». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:20
Продавать землю иностранцам: Зеленский сделал важное уточнение - видео
13:14
Модный розовый маникюр осень-зима 2019-2020: омбре, паутинка и серо-розовый маникюр - фото Фото
12:54
В Квартале отреагировали на изгнание Кравец с Танців з зірками Видео
12:42
"Пойти под суд": скандальный Ляшко обвинил Геруса в "предательстве" Украины
12:19
"Без фрагментов костей": всплыли жуткие детали в деле о погибшем подростке в Прилуках Видео
12:16
В Украину придет антициклон Paloma: синоптик рассказала, чего ждать от погоды Видео
11:56
Зеленский и Путин договорятся о мире: астролог назвал дату
11:55
"Прямо сейчас": посол Франции предсказал окончание войны на Донбассе Видео
11:54
"Твари, группа дрочеров": Кристине Асмус угрожают смертью за фильм Текст
11:36
Стало известно, когда Рада проголосует за Госбюджет-2020
11:06
"Зеленский – не Пиночет": эксперт дал прогноз, скатится ли Украина в авторитаризм Видео
10:52
Экономист объяснил, до какого момента украинцам не стоит продавать доллары
10:52
Слуга народа официально сменила идеологию: почему и что теперь
10:42
ДТП и дождь: Киев застыл в жутких пробках Видео
10:34
"Секс и страсть": Ксения Мишина в белье взбудоражила на Танцях з зірками Видео
10:21
В Минобороны объяснили, будет ли НАТО воевать вместе с Украиной
10:20
Зеленский устроил кадровую чехарду в Кабмине: кто в опале, кто на коне Видео
10:15
Давняя проблема: почему на Западе заговорили о реформе НАТО мнение
10:08
Ночью в Киеве снова горел известный рынок Фото Видео
09:50
В Минобороны оценили вероятность удара России по югу Украины Видео
09:46
Погода: синоптик предупредил про звездный час опасного явления и морозы Видео
09:44
В Москве мать с двумя маленькими детьми выбросилась из окна
09:30
Танці з зірками 2019: 12 выпуск 3 сезона смотреть онлайн полный выпуск Видео
09:30
Ожившая легенда о Довбуше – новый бренд с огнем в душе! новости компании
09:22
Прорыв, фантастические отношения: кому гороскоп на сегодня прочит яркий день
09:16
В Киеве Lexus вылетел на тротуар и раздавил людей: погибла женщина - фото 18+ Фото
09:00
Ходячие мертвецы 10 сезон: что было в 6 серии Видео
08:57
"Мне 42-й год, я же не лох какой-то": психиатр высказался о состоянии Зеленского Видео
08:34
Смешное самоубийство, или Зачем Украине возвращать Донбасс мнение
08:28
В кровавом ДТП под Киевом погибли двое детей и двое взрослых: опубликованы фото
08:14
В Сеть попало видео с танцующим Ляшко на концерте любительницы Путина Видео
07:50
Убийство студентки в Питере: в Сеть попало видео профессора-палача Видео
07:25
Психиатр назвал главный козырь Зеленского против Путина
07:03
Профессор-наполеоновед убил аспирантку и расчленил тело: появились фото жертвы Фото
06:54
Сколько украинцы будут платить зимой за газ мнение
06:35
Гороскоп на 2020: кого ждет карьерный скачок, а кому - закатать губу
06:03
Модные женские стрижки на длинные волосы 2019-2020: каскад, лесенка и удлиненный боб - фото Фото Видео
05:31
День Анастасии: поздравления с Днем ангела короткие и красивые открытки Фото
04:48
Повелители власти: астролог рассказала, кого ждет оглушительный успех в ноябре
04:14
Оливковый маникюр 2019: голливудский френч, матовые ногти и маникюр с фольгой - фото Фото
04:02
Самые полезные продукты ноября: назван топ-3 сезонных фруктов
03:20
Ученые пояснили, как отказ от ужина способствует похудению
02:38
Курс доллара пойдет вверх: аналитик дал прогноз на неделю
01:55
"Паразиты крадут деньги": эксперт предложил разогнать Минздрав и Минобразования
01:33
"Как эти ребята умудрились": политолог засомневался в достоверности опроса в "ЛДНР"
01:09
Являетесь ли вы психопатом: эксперт назвала топ-8 признаков
00:36
11 ноября – какой сегодня праздник: что делать в День Анастасии и шопинга Видео
00:22
В Польше Макрону напомнили о "горячем дыхании русского медведя"
00:04
В Киеве с проломленными головами найдены ветеран АТО с женой: обвинили сына
10 ноября, воскресенье
23:45
Танці з зірками 2019 12 выпуск: Елена Кравец покинула шоу - все подробности Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять