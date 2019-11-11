"Без фрагментов костей": всплыли жуткие детали в деле о погибшем подростке в Прилуках

Денис Чаленко / скриншот

Загадочная смерть 14-летнего Дениса Чаленко в Прилуках Черниговской области всколыхнула всю Украину. Погибшего мальчика похоронили, но журналисты узнали новые жуткие детали дела.

Родители ребенка утверждают, что юношу убили, а правоохранители настаивают на несчастном случае – сбил поезд. Дело передали в Главное следственное управление Нацполиции в Киеве.

По данным ТСН, перед похоронами тело погибшего парня прошло две судебно-медицинские экспертизы. При этом в гроб его положили без фрагментов некоторых костей, которые "куда-то исчезли", хотя должны были быть переедены киевским экспертам.

Родители погибшего были уверены, что парень занимался боксом и они регулярно давали ему деньги на оплату тренировок. Позже выяснилось, что он уже около трех месяцев не посещал занятия, а вместо этого занимался "уличными боями".

"Мы нашли место, где со слов людей могли происходить эти так называемые бои или сватки. Есть основания полагать, что там что-то происходит", - рассказал отстраненный глава Прилуцкого отдела полиции Александр Яцык.

Сообщается, что в день, когда произошла трагедия, около 17:20 погибший вышел из дома и пошел на тренировку. Примерно с 17:23 до 17:50 он разговаривал с девушкой и тремя парнями, именно они последними слышали подростка. После этого парень пропал, а его телефон замолк. Также его не зафиксировала ни одна уличная камера.

По версии полиции, парня сбил поезд Прилуки – Гребинки, который отправляется в 21:32, а на месте происшествия проезжает около 21:34. Мама погибшего сообщила, что связь с сыном оборвалась примерено в 19:30-19:40. При этом в 18:32м проходил еще один поезд, но железнодорожники утверждают, что в это время парня не было и близко возле места трагедии.

"Ребенок был найден мертвым на путях 29.10.2019 года примерно в 21:37 между рельсами, то есть на шпалах. Как сообщили машинист и помощник этого поезд, они не сбивали парня. Он лежал непосредственно между этими рельсами. И именно характер, локализация тех телесных повреждений, которые имеются на его теле, свидетельствуют об отсутствии ДТП", - напомнил адвокат Владимир Билык.

Машинист с 35-летним стажем отметил, что при столкновении с поездом у жертвы переломаны фактически все кости, а то и оторванные конечности. У погибшего школьника одежда не была заляпана кровью.

"По словам отца, сразу, как было найдено тело, говорил с машинистом, и сам осматривал — оно было уже застывшее и холодное. Это означает, что смерть наступила не менее чем за два часа до того", - уточнила юрист-криминолог Анна Маляр.

В свою очередь, правоохранители направили тело на вторую экспертизу, не обнародовав результатов первой. Также можно было запросить у операторов сотовой связи данные о место нахождении абонента. Помимо этого, родителей подростка признали потерпевшими только на третьи сутки после трагедии. При этом адвокат семьи погибшего парня считает, что расследование будет "сложным и опасным".

Напомним, что в городе Прилуки Черниговской области попрощались с погибшим при загадочных обстоятельствах 14-летним Денисом Чаленко.