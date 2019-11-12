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В метро Киева запретили попрошайничать и играть на музыкальных инструментах

12 ноября 2019, 14:52

Людям без обуви, в нижнем белье и частично одетым вход в метро будет воспрещен.

Метро Киева
Киевсовет принял новые правила пользования столичным метро / Корреспондент

Во вторник, 12 ноября, депутаты Киевского городского совета проголосовали за революционные правила пользования столичным метро.

По информации, прежние правила были утверждены Киевсоветом в 1995 году и морально устарели.

Отныне в метро Киеве категорически запрещается:

  • попрошайничать,
  • расклеивать рекламу,
  • агитировать,
  • продавать,
  • громко включать музыку и играть на музыкальных инструментах,
  • проводить массовые мероприятий на станциях метро.

Кроме того, наконец разрешили пассажирам с недостатками зрения ездить в метро с собакой-поводырем. При этом животное должно иметь ошейник, намордник, специальное удостоверение и пройти обучение в условиях метрополитена.

Тем, кто хочет перевезти в метро лыжи, санки, коньки, велосипеды, а также садовый инвентарь и рыболовные снасти, должен отныне позаботиться о чехлах.  

При этом категорически запретили передвигаться в метро на роликах и самокатах.

И еще – внешний вид теперь имеет значение. Людям без обуви, в нижнем белье и частично одетым вход в метро будет воспрещен, сообщили в пресс-службе Киевсовета.

Читайте также"Почему все через ж*пу?": киевлян возмутил крупный сбой в работе метроНапомним, ранее сообщалось, на входах и выходах из станций украинского метро появятся туалеты. Начиная с осени, согласно новым ГСН (Государственные строительные нормы), во время нового строительства и реконструкции должны предусматриваться санузлы в пределах вестибюля станции, то есть на входе/выходе к ним. Санузлы должны обязательно быть доступными для всех групп населения и учитывать потребности людей с инвалидностью и других маломобильных групп.

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