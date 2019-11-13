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"Скачете в резиновых масках": Кива нарвался на Скабееву на росТВ

13 ноября 2019, 09:14

Илья Кива попытался объяснить в эфире российского пропагандистского телеканала, почему пришел в Верховную Раду в маске Джокера.

Илья Кива в маске Джокера
Илья Кива в маске Джокера / facebook.com/kivaillya

Народный избранник от Оппозиционной платформы – За життя Илья Кива, который пришел в Верховную Раду в маске Джокера, выступил в эфире российского пропагандистского телеканала. По словам депутата, его выходка в украинском парламенте является протестом "народного депутата и гражданина, который сказал, что будет бороться и обличать тех, кто называет себя "слугами народа".

В ходе общения российская пропагандистка Ольга Скабеева грубо общалась с Кивой и призвала не портить имидж Украины.

"Я призываю не смеяться на эту тему. Это же серьезно. Это же имидж Украины, вы же в НАТО идете, у вас же агрессия, аннексия и вот это вот все. А потом вы скачете в резиновых масках, с кровоподтеками! Почему вы злой клоун в конце концов, а не добрый?!" – постебалась российская ведущая.

В свою очередь, нардеп от ОПЗЖ начал говорить о проблемах со свободой  слова и "убийственных законах".

 "Я добился того, что люди услышали. Сегодня идет давление на свободу слова и принимают те законы, которые фактически являются убийственными для страны и для народа Украины. И мы как оппозиционная партия должны этому противостоять. У нас сегодня существует давление на те каналы, которые дают сбалансированную политику, и это порождает протест", – заявил Кива.

Кроме того, он назвал Верховную Раду цирком.

"Грустно от того, что происходит в этом парламенте. Они должны увидеть и понять свое лицо, а не то лицо, которые они привыкли рисовать и славить на экранах телевизоров – хорошо завуалированное, с хорошими тезисами", – объяснил депутат.

При этом он считает, то политика должна быть более яркой и привел в пример известно российского политика Владимира Жириновского, против которого Украина подала иск.

Напомним, ранее СМИ обвинили Илью Киву в том, что он мастурбировал в Верховной Раде после переписки с моделью из Одессы. Ролик, на котором якобы запечатлено, как Кива "чешет яйца", попал на популярный порносайт - Pornhub.

Также ранее народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Илья Кива пригрозил расправой прохожему за его любопытство.

Народный избранник с охраной из Верховной Рады шел к своему авто, к нему подошел активист и спросил, почему тот ходит с охраной. В ответ мужчина получил неадекватную реакцию и угрозы жизни. 

видео Илья Кива Ольга Скабеева Оппозиционная платформа - За жизнь
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