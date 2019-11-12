Кива в маске Джокера захватил Раду - видео

Кива опять оказался в центре внимания / facebook.com/kivaillya

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива, который ранее в Раде положил руки возле пениса, явился на заседание парламента в маске Джокера и захватил внимание коллег.

Заметил Киву и спикер Рады Дмитрий Разумков.

"Уважаемые коллеги, а можно не превращать Верховную Раду в непонятно что? Я не понимаю, что это за народный депутат... А можно снять маску? Спасибо..."

После этого Кива, который как раз снял маску, подошел к трибуне и положил резиновое изделие на нее со словами: "То, что следит за вами и то, что вас контролирует".

Разумков на это ответил: "Мы не боимся резиновых масок".

Доавим, что нардеп охотно фотографировался с коллегами, в частности, он разместил на своей странице в Фейсбуке фото с Виктором Медведчуком.

Кива с Медведчуком в Раде / facebook.com/kivaillya

Напомним, ранее СМИ обвинили Илью Киву в том, что он мастурбировал в Верховной Раде после переписки с моделью из Одессы. Ролик, на котором якобы запечатлено, как Кива "чешет яйца", попал на популярный порносайт - Pornhub.

Также ранее народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Илья Кива пригрозил расправой прохожему за его любопытство.

Народный избранник с охраной из Верховной Рады шел к своему авто, к нему подошел активист и спросил, почему тот ходит с охраной. В ответ мужчина получил неадекватную реакцию и угрозы жизни.