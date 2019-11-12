Кива в маске Джокера захватил Раду - видео

Кива, судя по всему, нуждается в повышенном внимании, поэтому явился в Раду в маске.
Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива, который ранее в Раде положил руки возле пениса, явился на заседание парламента в маске Джокера и захватил внимание коллег.
Заметил Киву и спикер Рады Дмитрий Разумков.
"Уважаемые коллеги, а можно не превращать Верховную Раду в непонятно что? Я не понимаю, что это за народный депутат... А можно снять маску? Спасибо..."
После этого Кива, который как раз снял маску, подошел к трибуне и положил резиновое изделие на нее со словами: "То, что следит за вами и то, что вас контролирует".
Разумков на это ответил: "Мы не боимся резиновых масок".
Панч від спікера! pic.twitter.com/7nNl0wGw3K— Roman Hryshchuk (@grishchukroma) 12 листопада 2019 р.
Доавим, что нардеп охотно фотографировался с коллегами, в частности, он разместил на своей странице в Фейсбуке фото с Виктором Медведчуком.
Напомним, ранее СМИ обвинили Илью Киву в том, что он мастурбировал в Верховной Раде после переписки с моделью из Одессы. Ролик, на котором якобы запечатлено, как Кива "чешет яйца", попал на популярный порносайт - Pornhub.
Также ранее народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Илья Кива пригрозил расправой прохожему за его любопытство.
Народный избранник с охраной из Верховной Рады шел к своему авто, к нему подошел активист и спросил, почему тот ходит с охраной. В ответ мужчина получил неадекватную реакцию и угрозы жизни.