"Не может выдержать дурь оккупантов": на "стройке века" в Крыму возникли проблемы

Крым / theguardian.com

Строящаяся в аннексированном Российской Федерацией Крыму трасса Таврида снова вызывает вопросы у местного населения. Так, жители Крыма заметили, что на некоторых участках появились серьезные проблемы.

Соответствующее фото опубликовала блогер под ником RoksolanaToday&Крыv в своем Twitter-аккаунте, на котором видно, что на одной из насыпей необходимой для моста появились крупные трещины.

"Дорогие лапти! Все – в двухэтажные поезда и мостом в Крым! Мост построен ровно также! Траса Таврида уже ползет... Природа не может выдержать дурь оккупантов", – говорится в подписи к снимку.

Стоит отметить, что трасса Таврида должна соединить аннексированный Крым с территорией Российской Федерации.

Напомним, что ранее жители аннексированного РФ Крыма начали жаловаться на оккупантов из-за обмана со "стройкой века".