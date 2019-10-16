"Обманули": в Крыму пожаловались на оккупантов из-за новой "стройки века"

Жителям полуострова пообещали деньги за землю, но они их не увидели до сих пор.
После успешного, по мнению российских властей, воплощения проекта моста через Керченский пролив, Кремль затеял строительство трассы Таврида. Все бы ничего, вот только местные жители начали возмущаться.
Все дело в том, что дорога в некоторых местах пролегает через частную собственность, за которую оккупанты обещали заплатить, но пока что денег никто не увидел.
"В Крыму через весь полуостров строят автомагистраль "Таврида". В Симферопольском районе людей обманули и денег за их землю не заплатили", - передает Крым. Реалии.
При этом отмечается, что это не первый подобный случай. Так, в 2014 году оккупанты отобрали у людей землю под постройку объектов для Олимпиады – 2014, которая прошла в Сочи.
"Точно так же российские власти врали людям во время подготовки к Олимпиаде в Сочи в 2014-ом году. Тогда тоже отбирали землю ради строительства олимпийских объектов", – отмечается в сообщении.
По словам одного из пострадавших жителя села Донское, у него забрали гектар земли и обещали за него 11 000 долларов, а сейчас предлагают максимум 2 000 долларов.
"Они обещали хорошие деньги, стоимость земли. Они меня не только обманули, но и унизили, подорвали здоровье", – рассказал мужчина.
Напомним, что ранее в Сети появились фотографии обмелевшего межгорного водохранилища в Симферопольском районе, ранее питавший Северо-Крымский канал.