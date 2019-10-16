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"Обманули": в Крыму пожаловались на оккупантов из-за новой "стройки века"

16 октября 2019, 10:00

Жителям полуострова пообещали деньги за землю, но они их не увидели до сих пор.

Крым фото
Крым / Reuters

После успешного, по мнению российских властей, воплощения проекта моста через Керченский пролив, Кремль затеял строительство трассы Таврида. Все бы ничего, вот только местные жители начали возмущаться.

Все дело в том, что дорога в некоторых местах пролегает через частную собственность, за которую оккупанты обещали заплатить, но пока что денег никто не увидел.

"В Крыму через весь полуостров строят автомагистраль "Таврида". В Симферопольском районе людей обманули и денег за их землю не заплатили", - передает Крым. Реалии.

При этом отмечается, что это не первый подобный случай. Так, в 2014 году оккупанты отобрали у людей землю под постройку объектов для Олимпиады – 2014, которая прошла в Сочи.

"Точно так же российские власти врали людям во время подготовки к Олимпиаде в Сочи в 2014-ом году. Тогда тоже отбирали землю ради строительства олимпийских объектов", – отмечается в сообщении.

По словам одного из пострадавших жителя села Донское, у него забрали гектар земли и обещали за него 11 000 долларов, а сейчас предлагают максимум 2 000 долларов.

"Они обещали хорошие деньги, стоимость земли. Они меня не только обманули, но и унизили, подорвали здоровье", – рассказал мужчина.

Напомним, что ранее в Сети появились фотографии обмелевшего межгорного водохранилища в Симферопольском районе, ранее питавший Северо-Крымский канал.

Крым оккупанты трасса
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