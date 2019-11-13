В партии Зеленского ответили на требование Кремля о переговорах с боевиками на Донбассе

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Официальный Киев не намерен проводить никакие переговоры с террористами из группировок "Л/ДНР" как того требует российская сторона.

С таким заявлением высказалась замглавы комитета Верховной Рады по нацбезопасности, нардеп от партии Слуги народа (президентской политсилы) Марьяна Безуглая, сообщает агентство Интерфакс-Украина.

Именно так она прокомментировала требование, которое накануне было озвучено представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов. По его словам, Кремль призывает Украину продлить действие закона об "особом статусе" Донбасса и начать прямые переговоры с боевиками "Л/ДНР".

"Мы будем избегать любых попыток навязать коммуникацию не с Россией, а с ее марионетками", - подытожила Безуглая.

Напомним, ранее в Слуге народа рассказали о судьбе боевиков на Донбассе, а также высказались о выборах в ОРДЛО.