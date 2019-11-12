"Два – три года": в Слуге народа высказались о выборах на Донбассе

Ирина Верещук напомнила, что Украине не контролирует границу с Российской Федерацией.
Представитель Кабинета министров в парламенте Ирина Верещук заявила, что сейчас слишком рано говорить о выборах на временно оккупированных территориях Донбасса. По ее словам, в ближайшие два-три года этот вопрос не стоит поднимать.
Верещук напомнила, что Украина не контролирует участок границы с Российской Федерацией и нет прекращения огня.
"У нас нет разоружения, мы не имеем отвода тяжелой техники. Мы не имеем на сегодня никаких оснований говорить, что выборы на Донбассе могут стать реальностью в ближайшие два-три года", - подытожила нардеп, передает РБК-Украина.
Напомним, что ранее глава Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко заявил, что выборы на оккупированных Россией территориях Донбасса провести невозможно из-за проблем безопасности и отсутствия необходимой правовой базы.